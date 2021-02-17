Kabine koronavirüs gündemiyle toplanıyor

Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine'de kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alınması beklenirken, terörle mücadele konusu da gündemin önemli maddelerinden biri olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize ve Trabzon gezileri nedeniyle pazartesi günü yapılamayan kabine toplantısı bugün yapılacak.

Kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yine koronavirüs gündemiyle bir araya gelecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgınla ilgili son bilgileri vereceği toplantının ana başlıklarında ise, vaka sayılarına göre kısıtlamaların gevşetilmesi, kafe ve restoranlar için yeni açılış formülü, yüz yüze eğitim, üniversiteler, aşılama kampanyasındaki son durum ve terörle mücadele var.

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN YENİ KURAL

Esnafın kulağı bugün kabine toplantısında olacak.

Uzun zamandır kapalı olan kafe ve restoranlar için yeni bir düzenleme masada.

Planlanan düzenlemede 30-45-50 uygulaması öne çıkıyor. Buna göre restoranlarda yeni oturma planları ve süreleri belirlenmesi gündemde.

İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'unun, dış mekânlarda yüzde 50'si hizmete açılması, müşterilere 45 dakika oturma sınırlandırması getirilmesi düşünülüyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

1 Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor. Bu konuda Bilim Kurulu tavsiyeleri değerlendiriliyor.

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM

Üniversitelerin açılmasına yönelik YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları gündeme gelmişti. Toplantıda bu konunun da masaya yatırılması bekleniyor.

KISITLAMALAR

Uzun zamandır uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında yeni bir düzenlemeye gidilmesi gündem maddelerinden biri.

Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.

Genel kurallar yerelde de ayrıca değerlendirilecek. İl, bölge bazında kararlar alınabilecek. İller günlük vaka sayıları, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı, hastane doluluk oranları, yükü ne kadar kaldırabileceğine bakılacak.

Bu değerlendirme sonucunda bazı kısıtlamaların devamı, hatta daha başka sınırlamalar getirilebilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamının ardından, bölgeye yapılan ve yapılması planlanan operasyonların da gündeme gelmesi bekleniyor.