Kabine, Kurban Bayramı öncesi yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabineden, temmuz ayında yapılması beklenen ücret zamları ve bayram tatilinin süresine ilişkin bir karar çıkması bekleniyor.

Siyasetin gündemi yoğun...

Bu yoğun gündemin ana başlıkları bugün, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanack Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak.

Terörden dış politikaya, ekonomiden doğal felaketlere birçok konu istişare edilecek.

Memur, memur emeklisi maaşı ve asgari ücret...

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri ise ücretler.

Memur ve memur emeklisine yapılacak zam, asgari ücrette temmuz beklentisi, Erdoğan ve ekonomi kurmayları tarafından masaya yatırılacak.

Asgari ücrete olası ek artış kararı alınırsa, izlenecek yol haritası belirlenecek.

Memurlara enflasyon farkı ile yüzde 40 zam yapılmasına kesin gözü ile bakılırken asgari ücret konusunda da çalışmalar devam ediyor.

Milyonları yakından ilgilendiren bu konu hükümet üyelerinin en çok üzerinde durduğu konulardan biri.

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

İslam aleminin beklediği Kurban Bayramı'na sadece bir hafta kaldı. Bayram tatilinin hafta sonunu da içerecek şekilde 9 güne çıkartılması da gündemde. Bu beklenti de masaya yatırılacak.

Orman yangınlarının faillerine caydırıcı ceza

Türkiye, geçtiğimiz haftayı orman yangını felaketi ile geçirdi.

Marmaris'te çıkan orman yangını 5 günde kontrol altıla alınırken yangının faili de tutuklandı. Bu konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı Vahit Kirişçi kabine üyelerine bir sunum yapacak.

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen orman yangınları faillleri için idam cezasının yanında bu konuda caydırıcı önlemler Adalet Bakanlığı tarafından çalışılırken bu konunun da etraflıca üzerinde durulacak.

NATO Liderler Zirvesi ve Finlandiya ile İsveç üyelikleri

Dış politika da toplantıda geniş yer tutucak...

Ukrayna-Rusya savaşı ve bu savaşın beraberinde getirdiği tahıl krizi ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları en dikkat çeken konular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmayları ile 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nden önce iki ülkenin NATO üyeliklerine karşı Türkiye'nin tutumuna ilişkin adımları bir kez daha istişare edecek.

İstanbul'da 4'lü tahıl zirvesi

Savaşın başından bu yana barış için devrede olan Türkiye, tahıl krizini çözmek için tüm diplomasi kanallarını kullanıyor.

Bu kapsam da İstanbul'da Ukrayan, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Erdoğan arasında bir Tahıl Zirvesi planlanıyor.

Rus ve Ukrayna tahılı dünya pazarına dağıtacak Karadeniz koridoru konusu da Kabine'nin üzerinde duracağı diğer önemli bir konu olacak.