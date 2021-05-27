Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Normalleşme kararları yolda...

Kademeli normalleşme, 1 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Akabinde alınacak yeni kararlar, Kabine Kurulu toplantısı sonucunda belli olacak. Peki kabine ne zaman toplanacak?

Türkiye, kademeli normalleşme kurallarının esnetilmesi için gün sayıyor. 1 Haziran itibariyle yeni koronavirüs kararları duyurulacak.

Tam kapanma sürecinin akabinde kademeli normalleşme tedbirleriyle vakalarda düşüş yaşanırken, esneme adımlarına yönelik beklentiler de artmaya başladı.

1 Haziran sonrası izlenecek yol haritasının netleşeceği Bakanlar Kurulu toplantısında; esnafları, öğrencileri ve toplumun daha birçok kesimini kökten ilgilendiren önemli kararların alınması bekleniyor.

'Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?' sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Kabine Kurulu ne zaman toplanacak? İşte ayrıntılar..

KABİNE KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı bildirilmişti.

En son 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın dolayısı ile 31 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak.