Kabine Kurulu ne zaman toplanacak? Yeni kararlar için geri sayım..

Kabine Kurulu ne zaman toplanacak? Yeni kararlar için geri sayım..

Tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor. Akabinde geçilecek olan normalleşme dönemine dair kararlar Kabine Kurulu toplantısı sonucunda belli olacak. Peki kabine ne zaman toplanıyor?

Türkiye, bayram sonrası normalleşme adımları için gün sayıyor. 29 Nisan'dan itibaren uygulanan tam kapanma tedbirleri 17 Mayıs'ta bitiyor.

Tam kapanma sürecinin son demleri yaşanırken, normalleşme adımlarına yönelik beklentiler de artmaya başladı.

17 Mayıs sonrası izlenecek yol haritasının netleşeceği Bakanlar Kurulu toplantısında; esnafları, öğrencileri ve toplumun daha birçok kesimini kökten ilgilendiren önemli kararların alınması bekleniyor.

'Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?' sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Kabine Kurulu ne zaman toplanacak? İşte ayrıntılar..

KABİNE KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantının an gündemi 17 günlük tam kapanma sürecinin etkileri ve vaka sayılarındaki değişim olacak. Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar, basın toplantısı ile açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz'' diye konuştu.

Toplantı tarihi için ise gözler 17 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.