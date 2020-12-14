Kabine Kurulu toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gündemde mi? Kabine açıklaması saat kaçta?

Türkiye’nin koronavirüs salgını ile birlikte en çok takip ettiği konuların başında ‘kabine toplantıları’ geliyor. "Kabine Toplantısı ne zaman", "Yeni tedbirler neler?" soruları merak ediliyor.

Salgın süresince gerek önlemler, gerek normalleşme adımları için önemli kararlar alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan "kabine toplantısı ne zaman?" sorusu vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Alınan son önlemlerle salgının hızının kesildiğini iddia etmişti. Bugün yapılacak Kabine toplantısında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması ve Bilim Kurulu'nda alınan kararların gündeme gelmesi bekleniyor.

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar 4 günlük kısıtlama söz konusu mu merak ediyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı önlemlerin konuşulduğu Kabine Toplantısı düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Merak edilen Kabine Toplantısı tarihi ise 14 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek.

Kritik kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurması planlanıyor.

YILBAŞI YASAK KARARI AÇIKLANABİLİR

Kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri de yılbaşında yasak uygulanıp uygulanmayacağı. 31 Aralık Perşembe günü başlayacak sokağa çıkma yasağının hafta sonu da dahil edilerek dört gün olacağı iddia ediliyor.

KİRA YARDIMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısında ele alacağız” açıklamasında bulunmuştu. Bugün düzenlenecek toplantı da bu konunun da gündemde olması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, okullarda yüz yüze eğitime ilişkin, “Bütün veriler, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşılacak.Daha sonra kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler yapılacak” demişti.

Okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı da verilerin ışığında ele alınacak.