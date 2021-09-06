Kabine toplanıyor: Ana gündem maddeleri yüz yüze eğitim ve Afganistan

Kabine toplanıyor: Ana gündem maddeleri yüz yüze eğitim ve Afganistan

Bugün yapılacak Kabine toplantısında yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte alınan tedbirler ve Afganistan'daki son durum gözden geçirilecek.

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Toplantıda son dönemde artan vaka sayıları ve yüz yüze eğitimde alınan önlemler masanın en önemli konuları olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM VE ARTAN VAKA SAYILARI EN ÖNEMLİ KONULAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine yönelik sunum yapacağı toplantıda, son durum hakkında sunum yapması bekleniyor.

AFGANİSTAN'DAKİ SON DURUM DA MASADA

Öte yandan başta Afganistan olmak üzere iç ve dış gelişmeler de ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLECEK

Göç tehdidine karşı alınan tedbiler gözden geçirilecek.

Son olarak toplantının gündemindeki bir diğer başlık da terörle mücadele olacak. Hem yurt içi hem sınır ötesi terör operasyonları ele alınacak.