Kabine toplanıyor: Ekonomi ve dış politika en önemli konular olacak

Kabine toplanıyor: Ekonomi ve dış politika en önemli konular olacak

Kabine toplantısında ekonomi, salgında son durum ve dış politika görüşülecek. Ayrıca Ukrayna-Rusya krizi de masadaki önemli konulardan biri.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak.

Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak.

YENİ TEDBİR VE TEŞVİK PAKETİ DEĞERLENDİRİLECEK

Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI

Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek.

Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.