Kabine toplanıyor: Gündem terörle mücadele

Haber Merkezi

TUSAŞ’ı hedef alan terör saldırısı, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Yenidoğan çetesi soruşturması ve ekonomi. Kabine kritik gündemi değerlendirmek üzere toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM: TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda sıcak başlık 2 PKK’lı teröristin TUSAŞ’a gerçekleştirdiği silahlı/bombalı saldırı olacak. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada elde edilen verilerin Kabinede mercek altına alınması bekleniyor.

Teröristlerin Türkiye’ye nasıl geldiği, silah ve mühimmatlarını ülke içinde temin edip etmediği, bir terör ağından destek alıp almadıkları hususları toplantıda değerlendirilecek.

Ayrıca, TUSAŞ gibi kritik savunma sanayii tesislerinin koruma seviyesinin artırılması tedbirleri de masada olacak.

GAZZE'DE GÜNDEMDE

Ve bölgesel gelişmeler. İsrail’in 1 yılı aşkın süredir devam eden Gazze saldırısının durdurulması, bölgede insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek diplomasi adımları Kabinede görüşülecek. İsrail’in bölgeye yayılan saldırganlığının oluşturduğu risklere karşı alınacak önlemler de masada olacak.