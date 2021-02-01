Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayan toplantıda; aşılama kampanyası, gıda fiyatlarındaki artış, korona ile mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda koronavirüsle mücadele, sokağa çıkma kısıtlamalarında gevşeme, aşılama kampanyası, yüz yüze eğitime geçiş süreci ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı konularının ele alınması bekleniyor.

Gündemin ana başlıkları ise korona ile mücadele ve aşı kampanyasındaki son durum.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda koronavirüs ile mücadelede gelinen son noktaya ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak.

Koca'nın sunumunda; hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının etkileri, 81 ildeki son durum, mutasyona uğrayan virüsün yansımaları, aşı temin çalışmaları ve hastanelerin durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.



Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamalarının ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

AŞI KAMPANYASI GÜNDEMDE

Yine devam eden aşılama ve aşı temin çalışmaları da ele alınacak. Çin’den getirilen aşıların uygulanması ve test süreci devam ediyor.

Sputnik aşısının Türkiye’de üretilmesi için anlaşmaya varıldı.

Yerli aşı geliştirme çalışmaları ise hızla devam ediyor. Tüm bu gelişmeler kabine toplantısında masaya yatırılacak.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI KONUSU

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da Kabine de görüşülecek.

Pandeminden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz.” demişti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Koronavirüs vakaları dışında, Sağlık Bakanı Koca'nın yapacağı sunum ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle birlikte okulların 15 Şubat'ta açılıp açılmayacağına da karar verilecek.

Öğrencilerin 15 Şubat'ta okula dönmesi planlanırken, uzaktan eğitime de devam etmesi gündemde.

REFORM ÇALIŞMALARI VE DIŞ İLİŞKİLER

Hukukta ve ekonomide reform çalışmaları ve terörle mücadele gibi iç gelişmeler ile AB ve ABD ile ilişkiler, Yunanistan ile yürütülen istikşafi görüşmeler, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya Ve Suriye gibi dış politika başlıklar da kabine gündeminde olacak.