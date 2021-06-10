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    Kabine Toplantısı ertelendi

    Bugün yapılması planlanan toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.06.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:04
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    Kabine Toplantısı ertelendi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine toplantısının ardından kademeli normalleşme planını açıklamıştı.

    Normalleşme adımları uygulamaya geçerken bu hafta yapılacak kabine toplantısı, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bugüne çekilmişti.

    TOPLANTI ERTELENDİ

    14 Haziran Pazartesi günü yapılacak zirve öncesindeki toplantının iptal edildiği duyuruldu.

    Toplantının ertelenmesiyle mevcut tedbirlerin haziran ayı boyunca devam edileceği bildirildi.

    Kabine Toplantısı ertelendi #1

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