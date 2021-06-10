Kabine Toplantısı ertelendi mi, bugün yapılacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ertelendi mi, bugün yapılacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Son dakika bilgisine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararların değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın tarihinde değişikliğe gidildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zamana ertelendi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek olması nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun toplantı tarihi öne çekilmişti.

10 Haziran Perşembe yani bugün yapılması planlanan toplantının ertelendiği belirtildi. Bunun üzerine yasaklarla ilgili kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte yapılacağı araştırma konusu oldu.

Vatandaşlar, kısıtlamalara dair kararların netleşeceği Kabine Toplantısı'nın neden ve ne zamana ertelendiğini merak ediyor.

Peki Kabine Toplantısı neden ertelendi, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NEDEN ERTELENDİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla öne çekilmiş ve toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılmasına karar verilmişti.

Ancak son dakika haberine göre, bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi.

Toplantının ertelenmesiyle mevcut tedbirlerin haziran ayı boyunca devam edileceği bildirildi.