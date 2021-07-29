Kabine toplantısı ne zaman? Ağustos ayı kararları bekleniyor...

Kademeli normalleşme planı kapsamında temmuz ayının sonuna gelindi. Vatandaşlar Ağustos ayı için Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Peki Kabine ne zaman toplanacak? İşte detaylar...

Türkiye'de toplan 71 milyon vatandaşa uygulanan aşı olumlu yönde etkisini göstermeye başlamışken, bayram sonrası vaka artışları dikkat çekti.

4 aşamada planlanan normalleşme kararları temmuz ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte değişecek mi merak ediliyor.

Bilin Kurulu tavsiyelerinin ardından Bakanlar Kurulu salgının son durumunu değerlendirerek alınan kararları duyuruyor.

Kabine toplantıları da vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini koruyor.

Peki Kabine ne zaman toplanacak? Normalleşmede 4. aşamaya geçilecek mi? Kabine toplantısı ne zaman? İşte ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 2 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşmede üçüncü kademe takvimi ile sokağa çıkma, seyahat ve işletmeler için uygulanan yasaklar kaldırıldı.

Tüm işletmeler normal faaliyetlerine dönüş yaparken, gece kulüpleri, bar ve müzik olan mekanlar için 24.00'dan sonra yasak uygulanmasına karar verilmişti.

Bayram sonrasında yaşanan vaka artışı ve aşı olmayan vatandaşların etkisiyle tedbirlerin devam edeceği öngörülüyor.

Ağustos ayı için alınacak kararların Kabine toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.