Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, gündem yine ekomomik gelişmeler olacak.

Fahiş fiyat artışı, stokçular ve PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'e dair son detaylar yine masadaki konular arasında yer alıyor.

Omicron varyantı, yerli aşı TURKUVAC ve hızla artan vaka sayılarının ele alınacağı olacağı Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

İki haftada bir yapılan Kabine toplantısı bu hafta gerçekleşmeyecek.

Cumhurbaşkanlığı programında yer alan bilgilere göre; 10 Ocak 2022 tarihinde saat 16.00'da MYK Toplantısı (Ak Parti Genel Merkezi) gerçekleşti.