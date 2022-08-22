Kabine toplantısı ne zaman? Bugün Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman? Bugün Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli gündem maddesi ekonomi olacak.

Fahiş fiyat artışları ve enflasyonla mücadele toplantının gündemini oluştururken, tahıl sevkiyatındaki son durum görüşülecek.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.00'te başlayacak.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.