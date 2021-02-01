Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı açıklaması saat kaçta? Kafeler, okullar, kısıtlamalar..

Normalleşmeye dair kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Peki açıklama saat kaçta, yasaklar kalkıyor mu?

Koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesi için gözler kararın verileceği Kabine Kurulu toplantısına çevrildi.

Kafe ve restoranların açılma durumu, yüz yüze eğitim, üniversitelerin açılması ve aşılamadaki son durumun değerlendirileceği toplantıdan normalleşmeye dair yeni kararların alınması bekleniyor.

Vatandaşlar, yasaklar ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı açıklaması ne zaman? sorularını sıklıkla araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnetme kararlarının Kabine Kurulu toplantısında görüşüleceğine değinmişti..

Peki Kabine ne zaman toplanıyor, açıklama saat kaçta? İşte detaylar..

1 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te toplanıyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.00 - 20.00 civarı basın açıklaması yapması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.