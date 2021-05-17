Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Mayıs Kabine Kurulu gündemi..

Kabine Kurulu, 17 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Peki Cumhurbaşkanı açıklaması saat kaçta, toplantı gündeminde neler var?

Tam kapanma tedbirlerinin ardından Türkiye'de kademeli normalleşme adımları atıldı.

17 Mayıs itibariyle 2 hafta sürecek olan normalleşme kararları, İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. 1 Haziran'a kadar devam edeceği bildirilen sürece dair detaylar Kabine toplantısının akabinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek olan Kabine üyelerinin gündeminde kademeli normalleşme kararları, salgınla mücadele ve aşılama var.

Vatandaşların yakından takip ettiği toplantıda yeni kararlar ve detaylar için gözler Kabine Kurulu'na çevrildi.

Peki Kabine Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 17 Mayıs Kabine toplantısına dair detaylar..

KABİNE KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Kurulu bugün, 17 Mayıs saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

Erdoğan’ın saat 19.00’dan sonra açıklama yapması bekleniyor.

17 MAYIS KABİNE GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.