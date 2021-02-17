Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Şubat Kabine Kurulu gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Şubat Kabine Kurulu gündeminde neler var?

Kabine Kurulu, 17 Şubat Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Peki Cumhurbaşkanı açıklaması saat kaçta, toplantı gündeminde neler var?

Koronavirüs salgınında son durumun değerlendiren ve kısıtlama tavsiyeleri karara bağlayan Kabine Kurulu, bugün yeniden toplanıyor.

Aşılama uygulamasında 5 milyonun üzeride vatandaşa ulaşılmasıyla birlikte salgına dair kısıtlamalarda esnetilme yapılıp yapılmayacağı vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Milyonlarca kişinin gözü kulağı kritik Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Peki Kabine Toplantısı'nın gündeminde hangi konular olacak? Koronavirüs kısıtlamaları esnetilecek mi? İşte tüm detaylar...

17 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Saat 19.00 civarı Cumhurbaşkanı'nın kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları başlığında kafe ve restoranların kısıtlı açılması ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi başlıklar görüşülecek.

Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor.

KAFE VE RESTORANLAR

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor.

Planlanan düzenlemede HES koduyla kafe ve restoranlara girilmesi, kapalı alanda yüzde 30, açık alanlarda yüzde 50 doluluk ile 45 dakika oturma süresinin getirilmesi öne çıkıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.

Toplantıda koronavirüs aşısında gelinen son durumun, yeni aşı temini gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

1 Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor. Bu konuda Bilim Kurulu tavsiyeleri değerlendiriliyor.

YENİ ANAYASA VE GARA OPERASYONU

Siyasetteki sıcak başlıkların da toplantıda ele alınması bekleniyor. Yeni Anayasa çalışmaları ve Gara operasyonunun da gündeme gelmesi bekleniyor.