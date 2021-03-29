Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 29 Mart Kabine Kurulu gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 29 Mart Kabine Kurulu gündeminde neler var?

Kabine Kurulu, 29 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Peki Cumhurbaşkanı açıklaması saat kaçta, toplantı gündeminde neler var?

Pandemi kısıtlamalarının yerinde karar dönemiyle birlikte kontrollü olarak esnetilmesinin ardından ilk ay geride kaldı.

Türkiye'nin illere göre risk haritasının çıkarıldığı ve kuralları bu doğrultuda devam edeceği bildirilmişti.

2 haftalık değerlendirmeler sonucu geçtiğimiz toplantıda kararların devamına karar verilmişti. Ancak artan vaka sayıları, Kabine Kurulu'nu ve vatandaşları endişelendirdi.

Vatandaşların yakından takip ettiği toplantıda alınacak kararlar için gözler Kabine Kurulu'na çevrildi.

Restoran ve kafelerin durumu, yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer yasaklar ile ilgili yeni kararların alınması beklenen toplantıya dair detaylar merak ediliyor.

Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman? İşte 1 Mart Kabine Kurulu Toplantısı'na dair detaylar..

29 MART KABİNE KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde 17.00 gibi yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu’nun belirlediği kriterler çerçevesinde “düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek.

KABİNE GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kademeli normalleşmede 1 aylık süreci değerlendirecek. Vaka artışları analiz edilecek, mutasyonlu virüsün seyri izlenecek.

Tedbirlerin esnetilmesinin Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yansımasına bakılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

HARİTA DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak.

Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak.

Salgının sağlık başta olmak üzere eğitime, ekonomiye ve sosyal hayata etkileri ele alınacak. Tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

AŞILAMADA SON DURUM

Toplantıda, aşılamadaki son durum da değerlendirilecek. Yol haritası üzerinde durulacak.

Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurt dışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum görüşülecek.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak.