Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 5 Temmuz Bakanlar Kurulu gündemi..

Bakanlar Kurulu, 5 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Peki Cumhurbaşkanı açıklaması saat kaçta, 5 Temmuz toplantı gündeminde neler var?

1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşme süreciin üçüncü etabına girilirken, tüm Türkiye bu süreçten sonra atılacak diğer adımları bekliyor.

Yasakların kalkmasıyla birlikte rahat nefes alan milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram için alınacak kararları merak ediyor.

Bayramda yasak olup olmayacağını ve bayram tatili süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu gündemdeki yerini alırken gözler, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 5 Temmuz Bakanlar Kurulu gündemi...

5 TEMMUZ KABİNE TOPLANTISI

Normalleşme döneminin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 5 Temmuz Pazartesi günü yani bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00 civarında toplanacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.00 civarı toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

BAKANLAR KURULU GÜNDEMİ

Kabine toplantısında, korona aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının koroan vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİL EDİLİR Mİ?

Öte yandan Kurban Bayramı tatili 20 Temmuz Salı'dan 23 Temmuz Cuma gününe kadar toplam 4 iş gününü kapsıyor.

19 Temmuz Pazartesi olan arife günü ile birlikte 5 iş gününe çıkan tatil haftasının başlangıcında ve sonunda bulunan hafta sonları eklendiğinde ve Kurban Bayramı'ndan önceki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de dahil edildiğinde, tatilin 11 güne çıkması öngörülüyor.

Tatil bölgelerindeki turizmciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birlikte 11 güne çıkarılmasını talep ediyor.