Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Açılma kararları yolda...

Türkiye'nin heyecanla beklediği 1 Haziran tarihi geldi. Bugün Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Açılma kararlarının beklendiği Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'de kademeli normalleşme tedbirlerinin ardından gözler 1 Haziran'a çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayılarındaki azalma ve salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte, esneme kararları alınacağı sinyalini vermişti.

Bakanlar Kurulu koronavirüs gündemiyle bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak.

İşletmeler, kafeler, restoranlar, düğün salonları ve diğer esnaflara dair de kararların açıklanacağı toplantıdan sosyal hayattaki tedbirlerin azaltılması yönünde beklentiler bulunuyor.

Vatandaşların yakından takip ettiği toplantıda yeni kararlar ve detaylar için gözler Kabine Kurulu'na çevrildi. Peki Kabine Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

İşte 31 Mayıs Kabine Kurulu toplantısı ayrıntıları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün 15:00'da toplanacak.

Toplantının ardından 19.00 civarında kameraların karşısına geçmesi beklenen Erdoğan tarafından kademeli normalleşme planın 1 Haziran’dan itibaren nasıl uygulanacağını açıklayacak.