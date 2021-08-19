Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Kabine' açıklaması!

Dün akşam bir kanalda canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir merakla beklenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için tarih verdi. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Ağustos ayında uygulanacak Kabine toplantısı, yangın ve sel felaketleriyle ilgili olarak birçok bakanın sahada olması nedeniyle ertelenmişti. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş, son dönemde toplantının gerçekleşeceği tarihi bekliyordu.

Dün akşam bir kanalda katıldığı ortak canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için de tarih verdi.

Koronavirüs pandemisi sürecinde hem kısıtlama ve tedbir kararlarının verildiği hem de salgın sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, vaka artışı, yüz yüze eğitim gibi birçok konunun değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bu noktada ''Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında Türkiye'nin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "1 gün izinle ilk defa bakan arkadaşlarım yarın Kabine toplantısı için Ankara'ya gelecekler, sonra tekrar bölgeye gidecekler." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun 19 Ağustos Perşembe günü yani bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor.

Koronavirüsle mücadele ve son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları toplantıda öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Afganistan'daki son gelişmeler de toplantının gündeminde olacak.

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve ı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; il il vaka sayıları, hastanelerdeki son durum, yoğun bakım doluluk oranı, aşılanmadaki son durum hakkında detaylı bir sunum yapacak. Bakan Koca, ayrıca Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantıdaki önerilerini sıralayacak.

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantıya ilk kez katılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de yüz yüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.

Türkiye'de genelinde meydana gelen orman yangınları ile Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin de ele alınacağı toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler de masaya yatırılacak.