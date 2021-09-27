Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahiş fiyat artışları, yeni yasama yılı, Suriye zirvesi...

En son 6 Eylül tarihinde toplanan, kritik kararların alındığı Kabine toplantısının yeniden ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Kabine toplantısının ana gündem maddesi şüphesiz artan vaka sayıları ve fahiş fiyat artışları olacak...

Vaka sayıları 30 bin bandına gelirken, fahiş fiyat artışları ise vatandaşın şikayet ettiği konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında bu artışa değinerek, "5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor.

Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır." dedi.

Toplanacak olan Kabine toplantısında da fahiş fiyat artışına ilişkin yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı masadaki en önemli konulardan birisi olacak.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısını merak eden vatandaşlar, "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda vaka sayısındaki artış ve Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin yansımaları ele alınacak.

Artan vaka sayıları ve fahiş fiyat artışları masada olurken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, toplantıda konuy ilişkin bir sunum yapacak.

29 Eylül'de gerçekleşecek Soçi'deki Suriye Zirvesi'nde, bölgedeki son durum ve Türkiye Rusya ilişkisi ele alınacak. Bu zirve masanın en önemli konularından biri olacak.

1 Ekim'de TBMM'de yeni yasama yılı başlarken, hangi yasaların geleceği ve çalışma takvimi toplantıda değerlendirilecek.