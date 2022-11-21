Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında gündem ne?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında gündem ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli gündem maddesi hava harekatı olacak.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin detaylar, masada yer alacak.

Diğer bir gündem maddesi ise ekonomi olavcak. İş ve dış politikalar, yine masanın gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Genellikle 2 haftada bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 7 Kasım tarihinde yapılmıştı.

Kabine Toplantısı tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 21 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de bir araya gelmesi bekleniyor.