Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında hangi yasaklar gündemde?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında hangi yasaklar gündemde?

Türkiye’nin koronavirüs salgını ile birlikte en çok takip ettiği konuların başında ‘kabine toplantıları’ geliyor. Vatandaşlar, yeni alınacak kararları merak ediyor.

Salgın süresince gerek önlemler, gerek normalleşme adımları için önemli kararlar alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan "kabine toplantısı ne zaman?" sorusu vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Pazartesi günü toplanan bilim kurulu toplantısında önemli kararlar alınmış ve “somut adımların atılması” tavsiyesinde bulunulacağı belirtilmişti. Bu açıklama sonrası gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı 17 Kasım saat 15:30’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilim kurulu toplantısında alınan kararları kabineye iletecek.

Toplantının sona ermesinin ardından 19:00’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemdeki konularla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

ATILACAK SOMUT ADIMLAR NELER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yaptığı "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" şeklindeki açıklamasının ardından, 'atılacak somut adımlar' merak konusu oldu.

Vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı.

Saat kısıtlamalarının yasağa çevrilip çevrilmeyeceği yönündeki kararlar toplantıdan sonra belli olacak.