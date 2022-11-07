Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında ne konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan kabine toplantısı bugün yapılacak. Kabine toplantısının saati ve gündemi merak edilmeye başlandı.

Siyasi ve ekonomik hayatı ilgilendiren pek çok konunun konuşulduğu Kabine Toplantısı'nın saati ve tarihi merak ediliyor. Gerçekleşecek olan toplantıda, Adalet Bakanı Bozdağ'ın başörtüsü düzenlemesi hakkında sunum yapması beklenirken, ayrıca EYT ve refah payı gibi ekonomik konuların da konuşulması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantısı saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının saati merak ediliyor. Toplantı bugün saat 15.30'da başlamış olacak.

Kabine toplantısında ne konuşulacak?

Bugün toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başörtüsü hakkında anayasa değişiklik teklifi için muhalefet ile yaptığı görüşmeler ile ilgili sunum yapması beklenmekte. Ayrıca asgari ücrete yapılacak zamlar konuşulacak ve refah payının görüşülmesi de bekleniyor. EYT ve sözleşmelilere kadro gibi konular da gündemde yer alan konulardan olacak.