Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Masada aşı zorunluluğu var!

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Masada aşı zorunluluğu var!

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Aşı olmayanlara ilişkin kararlar masada olacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçtı? İşte kritik toplantıya ilişkin detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, aşı olmayan vatandaşlara ilişkin alınacak kararlar için Kabine'yi işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı kendisine yöneltilen "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna, "Durumu Kabine toplantısında ele alacağız." şeklinde yanıt vermişti.

Bunun üzerine aşısızlarla ilgili alınacak kararlar için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Aşı olmayan vatandaşlar, aşı olmayanlara ilişkin kısıtlama gelip gelmeyeceği konusunda Kabine'den çıkacak kararı bekliyor.

''Aşı olmayanlara ceza gelecek mi? Aşı olmayanlar için hangi yasaklar uygulanacak? Aşılamada son durum ne?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu Kabine toplantısının, bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Ancak toplantının günü ve saati henüz belli olmadı.

Toplantıda, aşılama çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi ve aşılanan nüfusun artması için Bilim Kurulu’nun sunduğu öneriler değerlendirecek.

Bu kapsamda maç, tiyatro, sinema ve AVM’lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi masada olacak.

Ayrıca meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının, 'aşı olmayan personel çalıştırılmaması, şirketlerin aşı olan müşterilerini farklı kampanyalarla ödüllendirmesi' gibi girişimlerinin Kabine tarafından teşvik edilmesi gündemde.