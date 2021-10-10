Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Masada fahiş fiyat artışları var

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Masada fahiş fiyat artışları var

En son 26 Eylül tarihinde toplanan, kritik kararların alındığı Kabine toplantısının yeniden ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Kabine toplantısının ana gündem maddesi şüphesiz artan vaka sayıları ve fahiş fiyat artışları olacak...

Vaka sayıları 30 bin bandına gelirken, fahiş fiyat artışları ise vatandaşın şikayet ettiği konuların başında geliyor.

Vaka sayılarının artmasına ilişkin yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak ise Ticaret Bakanlığı bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşacak.

İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısını merak eden vatandaşlar, "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Market ve pazardaki fiyat artışları gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor.

Koronavirüsle mücadelede son durum gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek.

Aşılamadaki son durum ele alınacak. Bölgesel gelişmeler de tüm yönleri ile masaya yatırılacak. Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif adımları sonrasında Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek.

Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar görüşülecek.