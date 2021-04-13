Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ramazan ayı önlemleri masada..

Kabine Kurulu, 13 Nisan Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Peki Cumhurbaşkanı açıklaması saat kaçta, toplantı gündeminde neler var?

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararları, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Ramazan ayında hareketliliği azaltmak vaka sayılarını Mayıs ayına kadar azaltabilecek ilave tedbirler konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri değerlendirilecek. Konuşulan planlar arasında, Mart başı öncesinde uygulanan sıkı tedbirlere geri dönülmesi yer alıyor.

Tam kapanma iddiaları gündemdeyken 'Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş ve esnaf, merakla bu toplantıdan çıkacak kararları bekliyor.

Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, İşte 13 Nisan Kabine Kurulu Toplantısı'na dair detaylar..

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, 13 Nisan Salı günü yani bugün saat 15:00'da yapılacak. Kabine toplantısında alınacak yeni iek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Alınacak kararların 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, Ramazan nedeniyle toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyor. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Tam kapanmanın koronavirüs bulaş riskini düşürmek için en uygun yöntemlerden biri olduğu ifade edilirken, tam kapanma olmaması halinde bir dizi önerinin de Bilim Kurulu tarafından sunulduğu dile getirildi.

TOPLANTI GÜNDEMİNDE NE VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele ve alınabilecek yeni tedbirler olacak.

Kabine toplantısında, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken yeni adımlar, aşı tedarikinde gelinen nokta, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak.

Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.

Bilim Kurulu'nun ardından Kabine toplantısında konuşulacağı belirtilen tedbirler şu şekildedir:

Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8’inci ve 12’nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazan'da yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.

Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde “toplu ziyaretler” yasaklanacak.

Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

Özellikle Ramazan Bayramı’nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.