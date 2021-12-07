Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Stokçulara yeni cezalar masada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi aralık ayı ile birlikte merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında iç ve dış politikaya dair gelişmelerin ele alınmasının yanında 2022 asgari ücret detayı merak ediliyor.

Asgari ücret gelişmelerinde gelinen son durumu merak eden vatandaşlar, Aralık ayı kabine toplantısına odaklandı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi ve masadaki konular...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Aralık Çarşamba günü yani yarın 15.00 civarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

8 ARALIK 2021 KABİNE GÜNDEMİ

Kabine, ağırlıklı olarak ekonomi gündemi ile toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.

Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek. Stokçulara yönelik cezaların artırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.

Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak. Kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak iyileştirme de toplantıda ele alınacak.

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak.

Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.