Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Vaka sayıları arttı, gözler Kabine'de..

Vaka sayılarının 20 binin üzerine çıkmasının ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Vatandaşlar Kabine toplantısında hangi kararların alınacağını merak ediyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden vaka sayıları ve aşılamaya dair bilgilendirme yapıyor.

Koca'nın yaptığı bilgilendirmeye göre bu akşam açıklanan vaka sayısında; 22 bin 261 yeni vaka tespit edilirken, 138 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Vaka sayılarının bu denli yükselmesi ise gözleri Kabine toplantısına çevirdi.

Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının yeniden gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.

Kabine'yi bekleyenler, "Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak olan Kabine toplantısının, 16 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Kabine toplantısı, yangın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

KOCA'DAN "KISITLAMA" AÇIKLAMASI

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz, hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez.

Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır."