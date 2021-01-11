Kabine Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar bitiyor mu? Normalleşme ne zaman?

Kabine Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar bitiyor mu? Normalleşme ne zaman?

Koronavirüs vakalarındaki düşüşün ardından gözler Kabine Kurulu toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Yasaklar bitiyor mu, kafeler açılacak mı, Kabine toplantısı ne zaman soruları gündemde..

Yılın ilk Kabine Kurulu toplantısı 11 Ocak günü gerçekleşecek..

Salgın süresince gerek önlemler, gerek normalleşme adımları için önemli kararlar alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan "kabine toplantısı ne zaman?" sorusu vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritasında kırmızıdan yeşile dönen ilçelerin artması ve vaka oranlarının azalmasıyla birlikte, yasakların ne zaman biteceği merak konusu oldu.

Peki Kabine Kurulu'nun gündeminde ne var? Yasaklar bitiyor mu, kafeler açılacak mı? İşte detaylar..

KABİNE KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Toplantının saat 15.00 gibi başlaması ardından 19.00 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Yılın ilk Kabine Toplantısı'nda özellikle il bazlı korona virüs ile mücadelede gelinen son durum ne? Vaka sayısındaki son durum ne? gibi soruların yanıtlarının aranması bekleniyor. Tüm bunların geniş çaplı masaya yatırılacağı kaydedildi.

YASAKLAR BİTİYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

DIŞ POLİTİKA

Kabine'deki bir diğer önemli başlık ise AB ve AB ile ilişkiler olacak. Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.

Aynı zamanda Türkiye'nin ABD'de seçilmiş başkan Biden'ın göreve geldikten sonra izleyeceği yol haritası ve AB ile ilişkilerinin seyri de yine gündemde olacak.

AŞI HAKKINDA

Yılın ilk kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.