Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? 10 Ekim Kabine Toplantısı konuları neler?

Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? 10 Ekim Kabine Toplantısı konuları neler?

10 Ekim Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı için geri sayım başladı.İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine Toplantısı için geri sayım başladı.

Ekim ayının ilk Kabine Toplantısında gündem oldukça yoğun.Bugün yapılacak Kabine Toplantısında ekonomi,terörle mücadele,TOKİ sosyal konut projesi ve başörtü düzenlemesi gibi bir çok konunun ele alınması bekleniyor.

Vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte cevabı..

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı 10 Ekim (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak.Toplantının başlayacağı saat netlik kazanmazken saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor..