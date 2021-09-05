Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Masada yüz yüze eğitim süreci var!

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Masada yüz yüze eğitim süreci var!

En son 19 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısının bu hafta ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?

Yeni haftanın gelmesine kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş, "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Son olarak 19 Ağustos tarihinde düzenlenen Kabine toplantısından, aşı olmayan vatandaşlar için toplu olarak bulunulan alanlarda PCR testi zorunluluğu kararı çıkmıştı.

Koronavirüs salgınında son durum, aşılama çalışmaları, yüz yüze eğitim süreci gibi önemli konuların ele alındığı kritik toplantı için milyonlar gözünü gelecek resmi açıklamalara çevirdi.

Peki Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda masada olacak ana gündem yüz yüze eğitim başlarken salgın önlemleri olacak.

6 EYLÜL KABİNE GÜNDEMİ

Aşılamadaki son durumun değerlendirileceği toplantıda, yerli aşı çalışmaları ve günlük vaka sayılarındaki artış ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durumla ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi beklenirken, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler de değerlendirilecek.

Öte yandan toplantıda gündemde olacak bir diğer konu terörle mücadele olacak. Hem yurt içi hem sınır ötesi terör operasyonları ele alınacak.

Başta Afganistan olmak üzere iç ve dış gelişmeler de toplantıda ele alınacak konular arasında.

Olası bir göç dalgasına karşı alınan tedbirler gözden geçirilecek ve Afganistan'daki son durum ve tahliye sürecinin ardından yaşanan gelişmelerin değerlendilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kamuoyunu bilgilendirecek.