Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplanacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli gündem maddesi ekonomi olacak.

Fahiş fiyat artışları ve enflasyonla mücadele toplantının gündemini oluştururken, Ukrayna ve Rusya savaşındaki son durum görüşülecek.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Son Kabine toplantısı 5 Eylül Pazartesi günü yapıldı. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti nedeniyle yapılamadı.

Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurda dönüşü sonrası yapılması planlanıyor. Ancak tarih henüz netleşmedi.

Bunun dışında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ indirim kampanyası ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın havalimanında gazetecilerle bir araya gelmesi beklenirken, temasları ile ilgili havalimanında toplantı yapması bekleniyor.