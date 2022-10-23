Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?

Ekim ayının son Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ve gündem maddeleri merak uyandırdı. İşte Kabine toplantısının detayları..

Ekim ayının son kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ve gündem maddeleri merak uyandırdı. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği kabine toplantısının detayları belli oldu.

Peki, Ekim ayının son Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve Kabine toplantısının gündem maddeleri neler? İşte merak edilenler..

Kabine toplantısı gündem maddeleri

Kabine toplantısının gündem maddeleri başörtüsüne anayasal güvence, aile düzenlemesi ve Amasra'daki maden ocağı patlaması konuları olacak. Ayrıca kabine toplantısında faiz kararı, esnaf ve dar gelirlilere yönelik atılacak yeni adımlar ile torba yasa konuları ele alınacak.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Ekim ayının son Kabine toplantısı 24 Ekim 2022 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde gerçekleştirilecek. Saat 15.00’te başlaması beklenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.