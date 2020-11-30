Kabine toplantısı ne zaman? Yeni tedbirler bugün mü açıklanacak? Hangi yasaklar gündemde?

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni tedbirler bugün mü açıklanacak? Hangi yasaklar gündemde?

Milyonlarca vatandaş, salgının seyrini kontrol altına almak için daha sıkı tedbirlerin söz konusu olabileceği Kabine Kurulu Toplantısı'nı merakla bekliyor.

Tüm dünyada ve ülkemizde yükselişi devam eden koronavirüs salgınına ilişkin Kabine Kurulu'nun ne zaman toplanacağı ve yeni tedbir kararlarının çıkacak olması merak konusu oldu.

Kısıtlamaların yeterli olmadığı ve yeni yasakların geleceği sinyalleri verilirken, kabine toplantısının saati gibi detaylar vatandaşların merak konusu haline geldi.

Buna göre; Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman saat kaçta başlayacak ve bitecek? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı önlemlerin konuşulduğu Kabine Toplantısı düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Merak edilen Kabine Toplantısı tarihi ise 30 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek.

Kritik kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurması planlanıyor.

HANGİ YASAKLAR GÜNDEMDE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışın altını çizerek "Maalesef vatandaşlarımız özellikle ifade ettiğimiz tedbirler konusunda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" diyerek yeni yasakların sinyalini vermişti.

Kabine toplantısı ile 20 Kasım'da çeşitli kısıtlamalar gündeme gelmişti. Bugün toplanacak olan Kabine'de ise yine sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği konusunun değerlendirilmesi bekleniyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi de uygulanacak mı, vaka sayılarının yüksek olduğu şehirlerin giriş ve çıkışlarına kısıtlama gelecek mi sorularının cevabı yapılacak açıklamalardan sonra netleşecek.