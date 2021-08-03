Kabine Toplantısı ne zamana ertelendi, bu hafta yapılacak mı? Milyonlar yeni kararları bekliyor!

Kabine Toplantısı ne zamana ertelendi, bu hafta yapılacak mı? Milyonlar yeni kararları bekliyor!

Artan vaka sayılarının ardından Kabine Toplantısı'nda ne gibi tedbirlerin alınacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zamana ertelendi, bu hafta yapılacak mı?

1 Temmuz tarihi itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin 3. etabına geçildi ve koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan yasakların büyük bir kısmı kaldırıldı.

Ancak son günlerde vaka sayılarının yeniden 20 bin bandının üzerini görmesi, ülke genelinde tedirginliğe yol açarken gözler, Kabine Toplantısı için gelecek açıklamalara çevrildi.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda vaka sayılarının kontrol altına alınması için yeni tedbir kararlarının değerlendirileceği iddiaları gündemde yer alıyor. Öte yandan toplantıda, Eylül ayında açılacak okullara ilişkin detayların da görüşülmesi bekleniyor.

Bu noktada vatandaşlar, ''Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, ertelendi mi, bu hafta var mı?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki Kabine Toplantısı ne zamana ertelendi, bu hafta yapılacak mı? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMANA ERTELENDİ, BU HAFTA VAR MI?

Türkiye'nin birçok bölgesinde peş peşe çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bakanlar da yangınların neden olduğu bilançoyu yakından takip edebilmek için sahaya indi.

Yangın bölgesinde 24 saat mesai yürüten Kabine üyelerinin bölgeden ayrılmamaları için toplantının ertelendiği belirtiliyor.

Ancak Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın bu hafta gerçekleşeceği bilinirken henüz gün ve saati ile ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor.

YENİ KARARLAR MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadelede geçilen kritik dönemde önemli bir Kabine toplantısına başkanlık edecek.

Hükümet, bayram trafiğinin neden olduğu etki ile tırmanışa geçen günlük vaka sayılarının önce durdurulması, sonra da düşürülmesi için alınacak önlemleri değerlendiriyor.

Kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi mesleklere aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi seçenekler masada.

AŞI YADA TEST

Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmezken bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacağı iddia ediliyor. Bunlar: maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması.

Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.

BELLİ MESLEKLERE ZORUNLULUK

Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.

OKULLAR NE OLACAK?

Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor.

Böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.

SÜRE VERİLECEK

Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. Önce vatandaşa "bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir süre verilecek.

Bu süre sonrasında aşı yapanlara yönelik pozitif ayrım tek tek devreye girecek.