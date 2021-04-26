Kabine toplantısında ana gündem koronavirüs

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında korona önlemleri, aşılama kampanyası, aşı tedariği gibi önemli konular masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek.

GÜNDEM KORONA

Toplantıda en önemli gündem maddesi ise yine koronavirüs salgını olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadelede gelinen son durumu kabine üyelerine anlatacak.

TAM KAPANMA MASADA

Son günlerde kamuoyunun tartıştığı tam kapanma seçeneği de masada olacak.

Sağlık Bakanı Koca, kısmi kapanmanın verilere yansıması ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini kabine üyeleriyle paylaşacak.

AŞI GÜNDEMİ

Salgına karşı alınan tedbirlerin yanında, mücadelenin en önemli silahı olan aşılama kampanyası da gündemde.

Türkiye’de birinci ve ikinci dozlar olmak üzere 21 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Sinovac ve BionTech aşılarının ardından Rus aşısı Sputnik V de yakında kullanılmaya başlanması beklenirken, kabinede yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

AB ve ABD ile ilişkiler, Mısır ile normalleşme süreci, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye gibi dış politika başlıkları da kabinede değerlendirilecek.

ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanması sonrası ikili ilişkilerdeki gerilim devam ederken, Biden’in bu kararına karşı Ankara’nın atacağı adımlar kabinede masaya yatırılacak.



Irak’ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da kabinede tüm boyutlarıyla ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI AÇIKLAYACAK

Diğer yandan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile Bakanı Derya Yanık ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ilk kez toplantıya katılacak.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak.



