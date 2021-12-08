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    Kabine toplantısında gündem: Ekonomi

    Kabine toplantısında gündem: Ekonomi

    Bugünkü toplantıda asgari ücretten memur zamlarına, stokçuluktan döviz kurlarına kadar birçok konu masaya yatırılacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 07:26
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 08:28
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    Kabine, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kritik toplantıda ise ana gündem ekonomi olacak.

    Ayrıca yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de ilk kabine toplantısı olacak.

    DOLAR VE ASGARİ ÜCRET

    Toplantıda ilk olarak  döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.

    2022 asgari ücrette işçi ve işveren kesimi arasındaki zam  görüşmeleri de sürerken son durum da toplantıda masaya yatırılacak.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceğini açıkladı. Konunun toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.

    STOKÇULARA CEZA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir stokçuları sert sözlerle uyarıyor. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar da ele alınacak.

    OMICRON TEDBİRLERİ

    Toplantıda,  koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen Omicron varyantı ile ilgili tedbirler masada olacak.

    Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.

    Kabine toplantısında gündem: Ekonomi #1

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