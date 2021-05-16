Kabine toplantısında gündem: Kademeli normalleşme

Yarın Beştepe'de bir araya gelecek kabinenin ana gündem maddesi, normalleşme adımları.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulunan 17 günlük 'Tam kapanma' dönemi, yarın sabah saat 05.00 itibariyle sona eriyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bunun üzerine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüs gündemiyle bir araya gelecek.

Tüm gözlerin çevrildiği kritik toplantıda vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme takvimi masaya yatırılacak.

NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK

Kabine toplantısında, 17 Mayıs'tan sonra Türkiye genelinde 'kademeli ve kontrollü normalleşme'ye geçilmesi planlanıyor.

Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Tam kapanma öncesinde İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden Anadolu’ya gidenlerin dönüşünde risk yaratmamak amacıyla ilk aşamada izin şartı getirilecek. Maske ve mesafe kuralına uyulup uyulmadığı sıkı şekilde takip edilecek, kararlar 15 günde bir güncellenecek.

Normalleşme takvimiyle ilgili ise şu kararların çıkması bekleniyor:

AVM'ler, berberler, kuaförler ve spor salonlarının açılması

Kafe ve restoranların açılması

Tam gün sokak kısıtlamasının hafta sonu uygulanması

Uzaktan eğitimin sonbahara kadar devam etmesi

Düğün, nişan, asker uğurlama gibi etkinliklere temmuz ayından itibaren izin verilmesi

TAMAMEN NORMALLEŞME TEMMUZ AYINDA

Öte yandan 1 Temmuz itibariyle aşılama oranlarındaki artışın da katkısıyla artık tüm kısıtlamalarda önemli ölçüde sonlandırmaya gidilmesi bekleniyor.