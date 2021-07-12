Kabine toplantısında gündem korona ve bayram tatili

Kabine toplantısında gündem korona ve bayram tatili

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle bugün toplanıyor. Toplantıda, bayram tatilinin kaç gün olacağı, bayram için ek tedbir alınıp alınmayacağı gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının öncelikli gündemi ise yine koronavirüs ile mücadele olacak.

FAHRETTİN KOCA BİLGİ VERECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son durum ve Türkiye'de artışa geçen delta varyantına ilişkin kabine üyelerini bilgilendirecek.

10 Temmuz itibarıyla büyük ölçüde esnetilen tedbirlerin tabloya yansımasına da bakılacak.

Toplantıda aşı programı üzerinde özellikle durulacak. Aşılamanın ülke genelinde artması konusunda atılabilecek adımların değerlendirileceği toplantıda, aşı tedarikindeki yol haritası ve yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

BAYRAM TATİLİ VE TEDBİRLER BELİRLENECEK

En çok merak edilen konulardan olan "Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacak?" sorusu da toplantıda ele alınacak.

Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması.

Hem tatil süresi hem de bayramda ek tedbir uygulanıp uygulanmayacağı Kabine toplantısında karara bağlanacak.

Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

Ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele ve dış politika başlıklarının da görüşüleceği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak.