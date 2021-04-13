Kabine toplantısında gündem: Tam kapanma

Bugün bir araya gelecek olan kabinenin ana gündem maddesi, Ramazan ayında alınacak ilave tedbirler.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya geliyor.

Herkesin merakla beklediği kritik toplantı, saat 15.00'te Beştepe'de yapılacak.

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek toplantıda, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; vaka sayılarındaki yükseliş, hastane doluluk oranları, aşı tedarikinde son durum ve yerli aşı çalışmalarında gelinen noktayla ilgili bir sunum yapacak.

TAM KAPANMA UYGULANACAK MI?

Toplantıda Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilmesi görüşülecek. Ayrıca Ramazan ayında insan hareketliliğini azaltmak hedeflenirken, ek olarak daha sıkı tedbirlerin alınabileceği de bekleniyor.

1 Mart itibarıyla başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı" kabine üyeleri karar verecek.

EĞİTİMDE SON DURUM

Okullardaki durumların da ele alınacağı toplantıda, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Çok yüksek riskli şehirlerde yüz yüze eğitime 8’inci ve 12’nci sınıflar haricinde ara verilmesi değerlendiriliyor. Ramazan'da yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının artırılması hedefleniyor.