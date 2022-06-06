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    Kabine toplantısında gündeme alınacak konular

    Kabine toplantısında gündeme alınacak konular

    Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamaları merakla bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 08:47
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    Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor.

    Kabine toplantısının en önemli konularından biri, 3600 ek gösterge düzenlemesi. Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bununla ilgili alınacak son kararda.

    3600 ek gösterge

    Kabine toplantısında 3600 ek göstergeyle ilgili son kararın verilmesi bekleniyor.

    Ekonomi ağırlıklı bir gündemin olacağı toplantıda masaya gelecek konulardan biri de fahiş fiyat artışları.

    Enflasyonu düşürmek için izlenen yol haritasının değerlendirilmesi yapılacak.

    Kira artışları

    Kira fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalarda gelinen son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak.

    Bilindiği üzere 3 bakanlık, uzun süredir kira fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili çalışma yürütüyordu.

    Asgari ücrete zam

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde verdiği müjde sinyalleri,  asgari ücrete zam iddialarını oldukça güçlendirdi.

    Asgari ücrete zam yapılması durumda nasıl bir tablonun oluşacağı ve ne kadar zam yapılabileceği de kabine toplantısında masaya gelecek.

    Suriye'ye askeri harekat

    Kabinenin en önemli konu başlıklarından biri de Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlatılacak askeri harekat.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık geri sayıma geçtiği harekat öncesi, değerlendirmeler bu toplantıda yapılacak.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, kabine toplantısında askeri harekatla ilgili son hazırlıklara dair bilgiler vereceği öğrenildi.


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