Kabine toplantısı ertelendi

Bugün gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı, birçok bakanın sahadaki çalışmalar içerisinde olması nedeniyle ertelendi.

Kabine toplantısı bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacaktı.

Kabine toplantısı, çok sayıda bakanın sahadaki çalışmalarda yer alıyor alması nedeniyle ertelendi.

Son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayılarının ele alınacağı toplantıda, koronavirüs salgınına karşı aşılama süreci değerlendirilecekti.

Türkiye genelinde 1. doz aşısını yaptıranların sayısı 44 milyon seviyesinde.

Hükümet, bu rakamın daha da yükselmesi için gayret içerisinde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısında bir sunum yapacaktı.

YENİ TEDBİRLER MASADA

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyordu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Toplantıda, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sunum yapacaktı.

Özer, 6 Eylül'de yüz yüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecekti.

Bu çerçevede öğretmenler ve okullarda görev yapan diğer personelle öğrenci velilerinin aşılarının tamamlanması ya da düzenli PCR testi sonucu ibraz etmelerine dönük uygulamanın başlatılması ele alınacaktı.

YANGIN VE SEL FELAKETLERİ

Toplantıda Güney illerine etkisi altına alan orman yangınları ve Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri de kapsamlı şekilde değerlendirilecekti.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selin ardından hem bölgeye dönük yardımlar hem de ağır hasar gören bölgelerin yeniden imarına dönük atılacak adımlar, toplantının gündem başlıkları arasında olacaktı.

AFGANİSTAN'DA YAŞANAN GELİŞMELER

Afganistan'daki son gelişmeler başta olmak üzere, dış politika da Kabine'nin gündeminde olacaktı.