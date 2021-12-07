Kabine Toplantısı'nın ana gündemi ekonomi olacak

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin ana gündem konusu ekonomi olarak belirlendi.

Yarın gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Ağırlıklı olarak ekonomi gündemiyle toplanan Kabine, ülke gündemindeki sorunları ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kabine toplantısı olacak. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir stokçuları sert sözlerle uyarıyor. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET GÜNDEME ALINACAK

Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor.

Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak. Kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak iyileştirme de toplantıda ele alınacak.

OMİCRON VARYANTINA İLİŞKİN YENİ TEDBİRLER

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "Omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak.

Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.