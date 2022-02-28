Kabine, Ukrayna gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında yaşanan gelişmeler, Ankara'nın yakın takibinde.

Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.