Kabine uzun zaman sonra yeniden toplanıyor: Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 27 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda masada olacak en önemli gündem maddesi fahiş fiyatlarla mücadele olacak.

Kabine toplantısında yanıt bulucak vaka sayısında tırmanış ve Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin yansımaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında ele alınacak.

Artan vaka sayıları ile birlikte yeni tedbirler gelir mi soru da kabine toplantısında yanıt bulacak.

TİCARET BAKANI SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat artışı ile ilgili harekete geçileceğini işaret etti.

Ticaret Bakanlığı zincir marketler için müfettiş görevlendirdi. Başka hangi adımların atılacağının konuşulacağı kabine toplantısında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş fiyat denetimlerine ilişkin sunum gerçekleştirecek.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ ELE ALINACAK

Vaka sayısındaki tırmanış hızla devam ediyor. Kış aylarıyla birlikte yeni tedbirler gelir mi sorusu toplantının önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin kabine toplantısında bilgilendirme yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yüz yüze eğitim ve okullardaki son durumu aktaracak.

ABD ZİYARETİ VE SOÇİ'DEKİ SURİYE ZİRVESİ KONUŞULACAK



Kabine toplantısının önemli başlıklarından birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de gerçekleştirdiği ziyaret olacak.

Erdoğan, "Türk- Amerikan ilişkileri için sağlıklı bir sürecin işlemediğini söyleyemem" değerlendirmesinde bulunmuştu.

SOÇİ'DEKİ SURİYE SİRVESİ

29 Eylül'de gerçeklecek Soçi'deki Suriye Zirvesi'nde, bölgedeki son durum ve Türkiye Rusya ilişkisi ele alınacak.

YENİ YASAMA YILI BAŞLIYOR

1 Ekim'de TBMM'de yeni yasama yılı başlayacak. Meclis gündemine öncelikli olarak hangi yasaların geleceği ve çalışma takvimi de toplantıda değerlendirilecek.

