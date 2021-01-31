Kabine, yarın bir kez daha koronavirüs tedbirleri gündemiyle toplanacak

Kabine, yarın bir kez daha koronavirüs tedbirleri gündemiyle toplanacak

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleşecek. Tedbirlerin ele alınacağı toplantıda, kısıtlamaların esnetilmesine ya da devamına karar verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak.

ESNAFIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak. Talepler gözden geçirilecek Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak.

Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.

AŞILAMADA SON DURUM ELE ALINACAK

Aşı takvimi de masada olacak konulardan biri. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DE MASADAKİ BİR DİĞER ÖNEMLİ KONU

Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak. Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.

REFORM SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Hükümetin öncelikleri arasında yer alan reform süreci de toplantının gündeminde. İlgili bakanlar, yargı ve ekonomi reformu çalışmalardaki son durumu paylaşacak.

AB ve ABD ile başlatılan süreç değerlendirilecek Dış politika başlığında ise Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile başlatılan yeni süreç değerlendirilecek.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi ve Doğu Akdeniz Konferansı hazırlıkları ele alınacak.