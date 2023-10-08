Kabine yarın toplanacak: Gözler emekli maaşlarına yapılacak düzenlemede Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığındaki toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor...

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve Kabine toplantısını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.

Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

Ekonomik gelişmeler

Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.

Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

Terörle mücadele

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.

İsrail-Filistin çatışması

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar.

Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.