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    Kabine yarın toplanıyor

    Kabine yarın toplanıyor

    Kabine toplantısında; koronavirüs, ekonomi ve terörle mücadele konusunda gelişmeler masada olacak. Kabine revizyonu iddiaları doğru çıkarsa, bazı isimler son toplantısına girmiş olacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 10:08
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın bir araya gelecek.

    Toplantıda önemli konu başlıkları masada olacak.

    Bunlardan ilki koronavirüs ile mücadele.

    VAKA SAYISI PATLADI, YASAKLAR GELEBİLİR

    Son dönemde vaka sayılarının artarak 30 bin sınırını geçmesi üzerine yeni yasakların gelmesi gündemde.

    EKONOMİDE NELER YAPILACAK

    Kabine toplantısının başka bir gündemi ise ekonomi.

    Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliğinin ardından döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın nasıl aşılacağının ve ekonomideki yeni yol haritasının masaya yatırılması bekleniyor.

    Kabine yarın toplanıyor #1

    DIŞ POLİTİKA, TERÖRLE MÜCADELE

    Kabine toplantısının en önemli başlıklarından biri de dış politika olacak.

    Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek, Türkiye'nin atacağı adımları belirlenecek.

    Terörle mücadelede hangi adımların atılması gerektiği planlanacak.

    KABİNEDE REVİZYON BEKLENİYOR

    Öte yandan kabine toplantısının bir önemi daha var.

    Bilindiği üzere kabinede revizyona artık kesin gözüyle bakılıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni bir kabinenin açıklanması bekleniyor.

    Bu toplantı, bazı isimlerin son kabine toplantısı olabilir.

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